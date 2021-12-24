Жулин рассказал, почему Кацалапов снялся с чемпионата России

Призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал снятие Никиты Кацалапова с чемпионата России по фигурному катанию.

«У Никиты на тренировке обострилась травма спины, и мы решили не рисковать, обойтись, что называется, малой кровью и отказаться от проката произвольного танца. Иначе можно вообще без Олимпиады остаться», - приводит слова Жулина RT.

Напомним, после ритм-танца Синицина и Кацалапов лидировали, однако из-за снятия с турнира не принимали участия в произвольном танце.

В итоге золотые медали достались Александре Степановой и Ивану Букину, повторившим свой прошлогодний успех.