Катарина Гербольдт: Дэвис и Смолкин очень сильно прибавили с прошлого сезона

Российская фигуристка Катарина Гербольдт подвела итоги чемпионата России, в котором танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебряные медали соревнований.

Отметим, что спортсмены по итогам короткой и произвольной программ получили от судей 207,70 балла. Победители первенства, а именно Александра Степанова и Иван Букин, набрали 223,37 балла. Матерью Дианы является известный тренер Этери Тутберидзе.

– В целом, мне кажется, ребята очень сильно прибавили с прошлого сезона. И у них очень удачные программы. Я с начала сезона очень их выделяла, так что, на мой взгляд, здесь не стоит говорить о блате. Мне эта пара очень нравится, очень импонирует, – приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Добавим, что согласно данным Международного союза конькобежцев, Дэвис и Смолкин занимают 24-е место в рейтинге танцевальных пар в сезоне-2020/21.