Кондратюк завоевал золотую медаль чемпионата России по фигурному катанию

Сегодня, 24 декабря, завершились соревнования в мужском одиночном катании в рамках чемпионата России, которые проходят в Санкт-Петербурге.
Отметим, что победу в первенстве одержал Марк Кондратюк. По итогам короткой и произвольной программ 18-летний спортсмен набрал 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда, уступивший лидеру 0,67 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (278,28).
Напомним, что чемпионат России является ключевым этапом для попадания на Олимпиаду-2022. Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
источник: «Советский спорт»