Марк Кондратюк – о своей победе на чемпионате России: Если честно, не ожидал, что выиграю

Фигурист Марк Кондратюк оценил свои выступления на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря.

Напомним, что в общей сложности 18-летний спортсмен получил за свой прокат в короткой и произвольной программах 284,37 балла. Этот результат помог россиянину отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.

– Если честно, не ожидал, что выиграю. Эмоций пока никаких. Мне казалось, что отобраться на Олимпиаду – это возможно. Понимал, что какой-то шанс есть, если хорошо работать и удачно сложатся карты. Я уже думал об этом и старался по максимуму выкладываться, – сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Добавим, что серебряную медаль первенства России завоевал Михаил Коляда, проигравший лидеру 0,67 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (278,28).