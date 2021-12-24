Илья Авербух: Потенциально Коляда очень сильный фигурист – его поездка на ОИ очень важна для всех

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух подвел итоги выступлений Михаила Коляды на чемпионате России.

Отметим, что 26-летний спортсмен завоевал серебряную медаль соревнований, проходящих в Санкт-Петербурге. Фигурист уступил лишь 0,67 балла победителю первенства – Марку Кондратюку.

– Смена программы все-таки положительно повлияла на него. Несмотря на то что он по-прежнему не был безупречен, он получил шанс поехать на Олимпиаду, и это очень хорошо. Потому что потенциально он очень сильный фигурист, и его поездка на ОИ очень важна для всех, – приводит слова Авербуха Sport24.

Добавим, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Коляда в составе сборной России стал обладателем «серебра» в командных соревнованиях. Также на счету спортсмены три бронзы в рамках чемпионатов мира и Европы в одиночном катании.