Валиева заняла первое место в короткой программе на чемпионате России

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей короткой программы на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Отметим, что 15-летняя спортсменка получила за свой прокат 90,38 балла. Тем самым, россиянка превзошла мировой рекорд в данной дисциплине, который она же установила на гран-при России. Тогда она набрала 87,42 балла.

Второе место заняла Софья Муравьева (81,87), а тройку лучших замкнула Анна Щербакова (81,46). Александра Трусова (74,21) и Елизавета Туктамышева (71,28) показали пятый и седьмой результаты соответственно.

Добавим, что произвольная программа в женском одиночном катании состоится завтра, 25 декабря. Начало соревнований – в 18:00 мск.