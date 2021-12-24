Камила Валиева: Было очень волнительно выходить на лед первой, но я считаю, что справилась

Фигуристка Камила Валиева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в данный момент 15-летняя россиянка является лидером соревнований, набрав 90,38 балла. На второй строчке располагает Софья Муравьева, уступающая Валиевой 8,51 балла. Третий результат показала Анна Щербакова (81,46).

– Очень рада, что так спокойно откатала короткую программу. Уже к концу подустала, спать так хочу. Комплименты пока читать не буду. Было очень волнительно выходить на лед первой, потому что нужно было достойно открыть соревнования. Но считаю, что справилась, а это главное, – сказала Валиева в эфире Первого канала.

Напомним, что произвольная программа в женском одиночном катании состоится завтра, 25 декабря. Начало соревнований – в 18:00 мск.