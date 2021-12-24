Бестемьянова – о короткой программе Туктамышевой на ЧР: Ей будет трудно выбраться с седьмого места

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России:

Отметим, что по итогам прошедших соревнований 25-летняя спортсменка набрала 71,28 балла от судей и заняла седьмое место. Отставание от лидирующей Камилы Валиевой составляет 19,1 балла. Во время своего проката фигуристка совершила ошибку во время выполнения тройного акселя и упала на лед.

– Самая большая моя грусть – это Лиза Туктамышева. Мы все так мечтали, чтобы она откаталась и была среди лучших, но ей будет трудно выбраться с седьмого места. Давайте не будем выносить приговоров: Лиза завтра выйдет и будет кататься как умеет, а другие пусть подождут, как говорится, – приводит слова Бестемьяновой «Газета.Ru».

Напомним, что произвольная программа в женском одиночном катании состоится завтра, 25 декабря. Начало соревнований – в 18:00 мск.