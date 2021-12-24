Муравьеву лишили одного балла в короткой программе по причине задержки старта

Фигуристка Софья Муравьева лишена одного балла по итогам своей короткой программы на чемпионате России.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, данное решение было принято в связи с тем, что 15-летняя спортсменка опоздала на свой прокат.

Таким образом, Муравьева переместилась со второй строчки на третью, набрав 80,87 балла. В свою очередь Анна Щербакова заняла второе место (81,46). Победу в соревнованиях одержала Камила Валиева (90,38).

Добавим, что произвольная программа в женском одиночном катании состоится завтра, 25 декабря. Начало соревнований – в 18:00 мск.