ФФККР – об изменении баллов Муравьевой в короткой программе: Все сделано в соответствии с правилами

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил ситуацию с изменением баллов Софьи Муравьевой по итогам короткой программы на чемпионате России.

Ранее стало известно, что 15-летней спортсменке вычли один балл за задержку старта. В итоге россиянка опустилась на третье место, имея в своем активе 80,87 балла. На вторую строчку поднялась Анна Щербакова (81,46).

– Изменения в протоколе после оглашения результатов? Все сделано в соответствии с правилами. Рефери нажал на кнопку, а это не ввелось. Это называется – ошибка ввода данных, – цитирует Коган «Спорт-Экспресс».

Добавим, что победительницей короткой программы стала Камила Валиева (90,38).

Вторая часть женских соревнований в одиночном катании пройдет завтра, 25 декабря, в 18:00 мск. Спортсменки представит свои произвольные программы.