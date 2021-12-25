Траньков - о победе Кондратюка на ЧР-2022: Второе пришествие, или пост сдал - пост принял

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков отреагировал на победу фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Отметим, что в произвольной программе Марк катается на тему из рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда», под которую ранее выступали Траньков в паре с Татьяной Волосожар.

«2-е пришествие, или пост сдал- пост принял! Rock жив! Звезда родилась, я это произнес, а Марк услышал. Спасибо, дяденька Ллойд за «Jesus Christ SuperStar», - написал Траньков в своем инстаграме, прикрепив совместное фото с Кондратюком.

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Напомним, что в общей сложности 18-летний спортсмен получил за свой прокат в короткой и произвольной программах 284,37 балла. Этот результат помог россиянину отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Добавим, что серебряную медаль первенства России завоевал Михаил Коляда, проигравший лидеру 0,67 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (278,28).