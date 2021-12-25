В Боткинской больнице рассказали о состоянии здоровья избитого фигуриста Соловьева

В Боткинской больнице рассказали о состоянии фигуриста Дмитрия Соловьева после избиения в Москве. Спортсмен заступился за свою гражданскую супругу, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

«Пациент находится в нейрохирургическом отделении № 49, состояние средней тяжести», - приводят слова представителя медицинского учреждения РИА Новости.

Напомним, что подозреваемые в избиении были задержаны после того, как Сидорова вызвала полицию на место происшествия.

Добавим, что Соловьев не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.