Роднина – о Туктамышевой: Впереди произвольная программа – там она способна наверстать упущенное

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России.

Отметим, что по итогам соревнований 25-летняя спортсменка набрала 71,28 балла от судей и заняла седьмое место. Отставание от лидирующей Камилы Валиевой составляет 19,1 балла. Во время своего проката фигуристка совершила ошибку во время выполнения тройного акселя и упала на лед.

– Да, в короткой программе у Туктамышевой получилось далеко не все, но не надо хоронить ее шансы поехать на ОИ-2022. Впереди произвольная программа, там она способна наверстать упущенное. Надеюсь, она справится и покажет свой максимум. Лиза всегда досказывала, что может бороться вообще со всеми сложностями, – цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что произвольная программа в женском одиночном катании состоится сегодня, 25 декабря. Начало соревнований – в 18:00 мск. На Олимпиаду в Пекине попадут фигуристки, которые займут первое и второе места первенства России. Третью участницу Игр выберет тренерский совет национальной команды.