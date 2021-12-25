Рудковская – об изменении баллов Муравьевой в короткой программе: Протест был подан «Хрустальным»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковала решение организаторов чемпионата России лишить Софью Муравьеву одного балла по итогам короткой программы.

Ранее стало известно, что 15-летней спортсменке вычли один балл за задержку старта. В итоге россиянка опустилась на третье место, имея в своем активе 80,87 балла. На вторую строчку поднялась Анна Щербакова (81,46).

– Протест был подан господином Аксеновым из «Хрустального», эта информация от ФФККР. Софья на ОИ не отбирается, поскольку не проходит по возрасту. Так бы, наверное, мы бы поборолись за этот балл. Наши юристы считают это незаконным, так скажем, и по временным показателям, и по другим аспектам, – приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

Напомним, что Муравьева тренируется под руководством Плющенко. Согласно данным Международного союза конькобежцев от 15 декабря 2021 года, она занимает 73-е место в женском одиночном рейтинге.

Добавим, что произвольная программа состоится сегодня, 25 декабря. Начало соревнований – в 18:00 мск.