Мишина и Галлямов стали победителями чемпионата России

Сегодня, 25 декабря, в рамках чемпионата России по фигурному катанию состоялась произвольная программа у спортивных пар.

Отметим, что итоговую победу в соревнованиях одержал дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В общей сложности спортсмены получили за свои выступления 243,74 балла.

Серебряные медали российского первенства завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87). Тройку лучших замкнули победители прошлогоднего розыгрыша турнира, а именно Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Добавим, что чемпионат России завершится произвольной программой в женском одиночном катании. Соревнования начнутся сегодня в 18:00 мск.