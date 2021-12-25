Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, Туктамышева осталась седьмой

Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в соревнованиях среди женщин.

Сумма баллов фигуристки составила 283,48, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств.

Второе место заняла Александра Трусова с результатом 248,65 балла. Бронзовую награду завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла.

Елизавета Туктамышева осталась на седьмой позиции (230,31 балла).

Напомним, турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.