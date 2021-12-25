Татьяна Тарасова: Такой чемпионат России сильнее любого мирового

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию среди женщин.

«До слез! Девочки у нас с другой планеты, их надо любить и наслаждаться каждыми прокатами. Такой чемпионат России сильнее любого мирового, они у нас очень сильные. Никого выделять даже не хочется. Большое спасибо им всем за этот праздник», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Напомним, победительницей стала Камила Валиева, установившая очередной мировой рекорд по сумме набранных баллов (283,48). Второе место заняла Александра Трусова, третье - Анна Щербакова.

Турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.