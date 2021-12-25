Камила Валиева: Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках

Камила Валиева поделилась своими эмоциями от победы на чемпионате России по фигурному катанию.

«Я очень рада, что откатала две свои программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках. Ха-ха! Я старалась максимально выкладываться и показала результат», - приводит слова фигуристки «Первый канал».

Напомним, Валиева, установила очередной мировой рекорд по сумме набранных баллов (283,48). Второе место заняла Александра Трусова, третье - Анна Щербакова.

Турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.