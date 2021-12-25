ФФКР пока не приняла окончательного решения по участницам Олимпиады от России

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков не исключил, что в список участниц Олимпийских игр в Пекине от России могут быть внесены изменения.

«Могут ли быть изменения в заявку на Олимпиаду после чемпионата Европы? Посмотрим. Пока ничего не могу сказать», - приводит слова руководителя отечественного фигурного катания Sport24.ru.

Напомним, ранее было объявлено, что проходивший в Санкт-Петербурге чемпионат России был отборочным турниром на Игры, однако окончательное решение принимает федерация.

Чемпионкой России стала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, замкнула тройку призеров действующая чемпионка мира Анна Щербакова.