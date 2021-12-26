Бестемьянова раскритиковала уровень судейства на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвергла критике уровень судейства на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Щербакова сегодня выглядела слабо. И Трусова сделала все, что могла, но сделала недокруты, которые, мне кажется, судьи почему-то не заметили. Какая-то странная история», - приводит слова Натальи ТАСС.

На первенстве страны победу одержала Камила Валиева, заработавшая 283,48 балла, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств.

Второе место заняла Александра Трусова с результатом 248,65 балла. Бронзовую награду завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла. Елизавета Туктамышева осталась на седьмой позиции (230,31 балла).

Напомним, турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.