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Американский журналист восхитился выступлением Валиевой на ЧР-2022: Она не от мира сего

Фигуристка победила на первенстве страны.
26 декабря 2021 08:59

Американский журналист Филипп Херш восхитился выступлением фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Валиева просто не от мира сего. Она заслуженно получила прибавку за четверной сальхов и тройной аксель в стиле Ханю. И она перерастает в «Болеро». А теперь взрослый титул чемпионки России», - написал Херш в своем твиттере.

На первенстве страны Валиева победила, заработав 283,48 балла, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств.

Второе место заняла Александра Трусова с результатом 248,65 балла. Бронзовую награду завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла. Елизавета Туктамышева осталась на седьмой позиции (230,31 балла).

Напомним, турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: Twitter.com
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