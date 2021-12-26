В Госдуме выразили сожаление в связи с результатом Туктамышевой на чемпионате России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристка по итогам короткой и произвольной программ заняла седьмое место.

«У Туктамышевой зрелое стабильное катание. Все сильные, которые должны были победить - победили. Такую тройку многие бы хотели увидеть на Играх. Ну а я, понятно, болельщик Лизы, сожалею», - приводит слова Журовой Metaratings.ru.

На первенстве страны победу одержала Камила Валиева, заработавшая 283,48 балла, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств.

Второе место заняла Александра Трусова с результатом 248,65 балла. Бронзовую награду завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла. Елизавета Туктамышева осталась на седьмой позиции (230,31 балла).

Напомним, турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.