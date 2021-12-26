Ягудин назвал причины неудачного выступления Туктамышевой на чемпионате России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристка по итогам короткой и произвольной программ заняла седьмое место.

«Мишин сказал после короткой программы, что это жизнь. Лиза - чемпионка мира, Европы и России. Но сейчас люди катаются уже по-другому», - приводит слова Ягудина «Чемпионат».

На первенстве страны победу одержала Камила Валиева, заработавшая 283,48 балла, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств.

Второе место заняла Александра Трусова с результатом 248,65 балла. Бронзовую награду завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла. Елизавета Туктамышева осталась на седьмой позиции (230,31 балла).

Напомним, турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.