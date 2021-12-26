Гербольдт сообщила, что Кондратюк мог завершить карьеру из-за травмы

Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт сообщила, что Марк Кондратюк на юниорском уровне мог завершить карьеру из-за травмы.

«Относительно недавно у него была серьезная травма. Он год восстанавливался, подумывал о завершении карьеры. Но тогда все подождали его, верили в то, что Марк еще будет кататься на высоком уровне», - приводит слова Катарины РИА Новости.

Напомним, что Кондратюк победил на чемпионате России. В общей сложности 18-летний спортсмен получил за свой прокат в короткой и произвольной программах 284,37 балла. Этот результат помог россиянину отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Добавим, что серебряную медаль первенства России завоевал Михаил Коляда, проигравший лидеру 0,67 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (278,28).