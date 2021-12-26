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Сергей Шахрай: Одна Туктамышева стоит двух питерских команд – СКА и «Зенита»

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. Чемпион мира Сергей Шахрай восхищается Елизаветой Туктамышевой.
26 декабря 2021 10:18
автор: Юрий Волохов

- Лиза Туктамышева собралась после не очень удачного проката в короткой. Откатала свою произвольную программу с двумя тройным акселями. Публика неистово ее приветствовала стоя. Даже говорили, что она стоит двух питерских команд – хоккейного СКА и футбольного «Зенита». И это было совершенно правильное сравнение – Лиза одна поднимает публику, как обе эти команды на своих стадионах. К сожалению, этого не хватило, чтобы бороться с другими девочками, у которых в программе есть четверные прыжки. Не знаю, попадет ли Лиза на Олимпиаду, очень хочется в это верить. Хотя, видимо, этого не будет. Если она не попадет, как спортсменка, хочется, чтобы ей дали возможность побывать в Пекине в качестве зрителя. Лиза это заслужила.

источник: «Советский спорт»
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