Сергей Шахрай: Одна Туктамышева стоит двух питерских команд – СКА и «Зенита»

- Лиза Туктамышева собралась после не очень удачного проката в короткой. Откатала свою произвольную программу с двумя тройным акселями. Публика неистово ее приветствовала стоя. Даже говорили, что она стоит двух питерских команд – хоккейного СКА и футбольного «Зенита». И это было совершенно правильное сравнение – Лиза одна поднимает публику, как обе эти команды на своих стадионах. К сожалению, этого не хватило, чтобы бороться с другими девочками, у которых в программе есть четверные прыжки. Не знаю, попадет ли Лиза на Олимпиаду, очень хочется в это верить. Хотя, видимо, этого не будет. Если она не попадет, как спортсменка, хочется, чтобы ей дали возможность побывать в Пекине в качестве зрителя. Лиза это заслужила.