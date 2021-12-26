Щербакова отказалась комментировать судейство на чемпионате России

Фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о судействе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ расположилась на третьей позиции, набрав 239,56 балла.

«Еще не видела ни других прокатов, ни своего не пересматривала. Комментировать ничего не могу. Судьи делают свою работу, а я свою», - приводит слова Анны РИА Новости.

На первенстве страны победу одержала Камила Валиева, заработавшая 283,48 балла, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств. Второе место заняла Александра Трусова с результатом 248,65 балла. Елизавета Туктамышева осталась на седьмой позиции (230,31 балла).

Напомним, турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.