Илья Авербух: Валиева выдала фантастический прокат на чемпионате России

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты чемпионата России в женском одиночном катании.

«Валиева, Трусова и Щербакова завоевали право выступить на Олимпиаде, ведь чемпионат России - определяющий турнир в плане отбора к Играм. Валиева выдала фантастический прокат», - приводит слова Авербуха РИА Новости.

На первенстве страны победу одержала Камиоа Валиева, заработав 283,48 балла, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств.

Второе место заняла Александра Трусова с результатом 248,65 балла. Бронзовую награду завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла. Елизавета Туктамышева осталась на седьмой позиции (230,31 балла).

Напомним, турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.