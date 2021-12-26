Валиева, Трусова и Щербакова включены в состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине

С 10 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. В состав российской сборной вошли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В число запасных включены Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Напомним, что накануне на первенстве России победу одержала Валиева, заработав 283,48 балла, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств. Второе место заняла Трусова с результатом 248,65 балла. Бронзовую награду завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла.

Турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.