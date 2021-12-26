В ФФКР назвали ошибкой включение ученицы Плющенко в состав сборной России на ЧЕ

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган дал комментарий после включение в состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине Софьи Муравьевой, ученицы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка не проходит на турнир по возрасту.

«К сожалению, включение Софью Муравьевой в список участников чемпионата Европы - это ошибка. Каталась девочка хорошо, но ей не хватает месяца и четырех дней, чтобы участвовать во взрослых соревнованиях», - приводит слова Когана Sport24.

Турнир пройдет с 10 по 16 января 2022 года.

Напомним, что на чемпионате России после выступления в произвольной программе Муравьева была лишена балла из-за позднего старта. После этого мнение специалистов разделилось, правильно ли поступили судьи. По правилам арбитры могли принять данное решение.