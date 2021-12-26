Бутырская считает, что Туктамышева получила незаслуженно низкие оценки на ЧР-2022

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ заняла седьмое место (230,31 балла).

«Считаю, она заслуживала больших баллов. Стоит ли ей продолжать? В ее арсенале еще есть четверной тулуп, почему бы и нет? Решать, конечно, она будет сама, но без нее фигурное катание немного оскудеет», - приводит слова Бутырской ТАСС.

На первенстве страны победу одержала Камила Валиева, заработавшая 283,48 балла, что является новым мировым рекордом. Это достижение не будет засчитано спортсменке Международным союзом конькобежцев, который не учитывает результаты национальных первенств.

Второе место заняла Александра Трусова с результатом 248,65 балла. Бронзовую награду завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла.

Напомним, турнир являлся отборочным соревнованием Олимпийских игр в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.