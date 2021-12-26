Федерации фигурного катания разрешит Талалайкиной выступать за сборную Италии

Генеральный директор Федерация фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что организация разрешит Марии Талалайкиной выступать за итальянскую команду с 1 июня следующего года.

- Мы дадим ей разрешение в соответствии с правилами Федерации фигурного катания на коньках России выступать за Италию со следующего сезона, - приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, что ранее фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила в Instagram, что 19-летняя Талалайкина будет выступать за сборную Италии.