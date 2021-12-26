Ханю первым в истории исполнил на официальных соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота

Японский фигурист Юдзуру Ханю в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат.
Добавим, что 27-летний спортсмен набрал по итогам двух программ 322,36 балла. Вторым стал Сема Уно. В активе серебряного призера 295,82 балла. Третье место занял Юма Кагияма (292,41).
Отметим, что Ханю стал автором уникального достижения. Двукратный олимпийский чемпион первым в мире исполнил четверной аксель на официальных соревнованиях.
Юдзуру приземлился на две ноги и недокрутил прыжок. Судьи оценили элемент, как четверной с недокрутом.
источник: «Советский спорт»