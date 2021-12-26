Алексей Тихонов вошел в тренерский штаб Тутберидзе

Известный российский фигурист Алексей Тихонов рассказал, как он вошел в тренерский штаб Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Меня пригласила Этери Тутберидзе, что стало для меня полной неожиданностью. На протяжении четырех лет пару вел Максим Траньков, Женя с Володей уже прекрасно его знают. Летом они попросились к Тутберидзе, которая их поняла и приняла. Нынешний сезон для них — это последний шанс подняться на олимпийский пьедестал. Тутберидзе согласилась им в этом помочь. Для меня большая честь — подключиться к работе с такой опытной парой. Риски существуют. Хотя я уверен, что все получится», - приводит слова Тихонова RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Добавим, что на прошедшем на этой неделе чемпионате России Тарасова и Морозов заняли третье место, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а также Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Напомним, что на Олимпиаде Пхенчхане Тарасова и Морозов в индивидуальном турнире заняли четвертое место.