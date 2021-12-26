Радионова считает, что всегда найдутся недовольные распределением квот на Олимпиаду

Российская фигуристка Елена Радионова считает, что, так или иначе, останутся недовольные распределением олимпийских квот у женщин-одиночниц.

«По моему мнению, в нашей сборной есть явный лидер в лице Камилы Валиевой. И есть три девочки — Щербакова, Трусова и Туктамышева, — каждая из которых достойна ехать на Олимпийские игры. Кто бы ни занял третью квоту, всё равно будут довольные и недовольные. Было бы у России четыре квоты, тогда никаких разговоров бы не возникло. Выступление Туктамышевой на чемпионате России? В короткой программе вообще нельзя допускать ошибок, а у Лизы был срыв тройного акселя. Теперь ей в любом случае необходимо оставаться в форме, потому что всякое может случиться, а Анне Щербаковой, я думаю, нужно будет подтверждать на чемпионате Европы, что это действительно ее третья квота», - приводит слова Радионовой RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что Валиева стала чемпионкой России на прошедшем на этой неделе национальном первенстве, Трусова заняла второе место, Щербакова завершила турнир на третьей позиции, а Туктамышева - на седьмой.

Вся первая тройка попала в состав сборной России на чемпионат Европы, Туктамышева вместе с Майей Хромых были включены в число запасных. Континентальное первенство пройдет с 10 по 16 января в эстонском Таллине.