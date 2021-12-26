Почетный президент ФФККР считает, что судейские ошибки не повлияли на результат чемпионата России

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил влияние судейских ошибок на соревновании женщин на прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России.

«То, что судья поставил балл 9,75 за представление и интерпретацию музыки Трусовой и Щербаковой, а не 9,5 — это всё незначительные детали. Это мелочь и сугубо технический вопрос. Мало ли, кто что поставил, всё равно судей на соревнованиях сидит 9 человек. Не вижу ничего страшного. Это никак не повлияло на результат чемпионата России. Протоколы — это технические дела, а в сборную всё равно бы попали те, кто сейчас отобрался», - приводит слова Писеева «Чемпионат».

Арбитры не имели права ставить за компоненты за интерпретацию музыки Трусовой и Щербаковой больше 9,5 баллов из-за их падений с прыжковых элементов. Напомним, что фигуристки заняли в чемпионате России второе и третьем место соответственно, что помогло им отобраться на чемпионат Европы. Континентальное первенство пройдет с 10 по 16 января в эстонском Таллине.