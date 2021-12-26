«Куньлунь» проиграл рижскому «Динамо» в Латвии

Кунльлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл рижскому «Динамо» со счетом 2:3Б.

На голы китайской команды, чьими авторами стали Тайлер Вон (5-я минута) и Итан Уэрек (40) клуб из Латвии ответил шайбами Николая Елисеева, реализовавшего численное преимущество (42), и Риса Скарлетта, который перевел матч в овертайм (60).

Победитель определялся в серии буллитов, где точнее было «Динамо», у которого свои попытки реализовали Лаурис Дарзиньш и Николай Елисеев.

Обе команды замыкают турнирные таблицы своих конференций. У «Ред Стар» 25 очков, а у рижан - 34.

Рижское «Динамо» 28 декабря примет на своем льду «Авангард», «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Рига) - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 3:2Б (0:1, 0:1, 1:0, 0:0, 2:0Б)

Голы:

0:1 – Вон (Йип, Фу), 4:04

0:2 – Уэрек (Спроул, Челиос), 39:13

1:2 – Елисеев (Карсумс), 41:46

2:2 – Скарлетт (Радил, Карьялайнен), 59:52

3:2 – Дарзиньш, Елисеев буллиты