Татьяна Тарасова: Туктамышева по делу попала в запасной состав сборной России на чемпионат Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступления Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России.

Отметим, что в прошедших соревнованиях 25-летняя спортсменка заняла седьмое место, не попав в основной состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине, а также чемпионат Европы, который состоится в Таллине.

– Состав был определен по итогу соревнования, не просто так выбрали участников. Был отбор на чемпионат Европы и на ОИ, так что федерация абсолютно права. Туктамышева по делу попала в запасной состав. Она должна была попасть в тройку. Если бы ее включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек, – цитирует Тарасову портал «Метарейтинг».

Добавим, что сборную России на ОИ-2022 и первенстве Европы в женском одиночном катании должны представить Камила Валиева, ставшая победительницей чемпионата России, а также Александра Трусова и Анна Щербакова, показавшие второй и третий результаты на соревнованиях соответственно.