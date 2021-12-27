Леонова - про Туктамышеву: Она настолько хорошо откатала произвольную часть, что короткую я забыла

Призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова рассказала о российской фигуристке Елизавете Туктамашевой и ее выступлении в произвольной программе на чемпионате России.

«Лизу очень жалко. И я была очень расстроена, не ожидала, что она дрогнет в короткой программе, но всё случается. Это чемпионат России, отбор на Олимпийские игры. Поэтому от нервов никто не застрахован. Но сегодня она настолько шикарно откатала произвольную программу, что короткую я бы тотчас забыла. Я просто наслаждалась её произвольной программой и очень рада, что она собралась», — цитирует Леонову «Татар-информ».

Добавим, что сборную России на ОИ-2022 и первенстве Европы в женском одиночном катании должны представить Камила Валиева, ставшая победительницей чемпионата России, а также Александра Трусова и Анна Щербакова, показавшие второй и третий результаты на соревнованиях соответственно. Туктамышева осталась в запасе на этот турнир.