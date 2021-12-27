Леонова оценила шансы российских мужчин на медали в Пекине

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова поделилась своими ожиданиями от выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Сложно сейчас говорить, но пока весь пьедестал Тутберидзе в Пекине реальнее одной бронзовой медали у мальчиков (смеется). С такими прыжковыми наборами, как у подопечных Тутберидзе, никто не справится», - приводит слова фигуристки «Татар-Информ».

Напомним, на завершившемся в минувшие выходные чемпионате России по фигурному катанию золотую награду завоевал Марк Кондратюк. У женщин чемпионкой стала Камила Валиева.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.