Степанова объяснила, почему они с Букиным решили обратиться к новым тренерам

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Александра Степанова объяснила, почему они с Иваном Букиным решили поработать с новыми наставниками.

«Идея обратиться за помощью к Николаю Морозову и Алексею Горшкову возникла как раз у наших тренеров . Когда много и напряженно работаешь в узком кругу, свежий взгляд всегда бывает полезен. Тем более, Николай сам прекрасно владеет коньком, может сходу сделать все шаги как за мальчика, так и за девочку, очень доступно все объясняет, знает абсолютно все нюансы скольжения. Неслучайно все фигуристы, которым он когда-либо ставил программы или шаги, отмечали, что Морозов делает ставку на удобство катания», - приводит слова спортсменки RT.

Напомним, пара выиграла золотую медаль на завершившемся в минувшие выходные в Санкт-Петербурге чемпионате России по фигурному катанию и выполнила критерии отбора Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.