Американский журналист заподозрил Трусову и Щербакову в употреблении запрещенных препаратов

Американский журналист Дэвид Лис обвинил Александру Трусову и Анну Щербакову в употреблении запрещенных препаратов перед чемпионатом России.

«Я не знаю, что сделал врач, но он был там все выходные. Заметно, что у Трусовой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой. У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной программе, а в короткой она просто умирала. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе. Лекарства, которые они приняли, были великолепны», - приводит слова Дэвида «МК-Спорт».

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева. За ней расположилась Трусова, а тройку призеров замкнула действующая чемпионка мира Щербакова. Призерки турнира, который проходил с 24 по 26 декабря, квалифицировались на Олимпиаду в Пекине.

Следующим крупным соревнованием будет европейское первенство, запланированное в эстонском Таллине с 10 по 12 января 2022 года.