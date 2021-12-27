Губерниев - о критике Трусовой и Щербаковой: Американские журналисты - мерзавцы!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику американского журналиста Дэвида Лиса в адрес фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой после выступлений на чемпионате России. Репортер обвинил спортсменок в употреблении запрещенных препаратов.

«Американские журналисты - мерзавцы! Это была ничем необоснованная критика. Их высказывания - это несуразный треп. Эти журналисты не понимают в фигурном катании абсолютно ничего. Это было из серии: дай мы хоть что-нибудь скажем», - приводит слова Дмитрия «СЭ».

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева. За ней расположилась Трусова, а тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира Щербакова. Призерки турнира, который проходил с 24 по 26 декабря, квалифицировались на Олимпиаду в Пекине.

Следующим крупным соревнованием будет европейское первенство, запланированное в эстонском Таллине с 10 по 12 января 2022 года.