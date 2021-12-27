Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Губерниев - о критике Трусовой и Щербаковой: Американские журналисты - мерзавцы!

Репортер обвинил российских фигуристок в употреблении запрещенных препаратов.
Губерниев - о критике Трусовой и Щербаковой: Американские журналисты - мерзавцы!
27 декабря 2021 18:11
автор:
автор фото: International Skating Union (ISU)

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику американского журналиста Дэвида Лиса в адрес фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой после выступлений на чемпионате России. Репортер обвинил спортсменок в употреблении запрещенных препаратов.

«Американские журналисты - мерзавцы! Это была ничем необоснованная критика. Их высказывания - это несуразный треп. Эти журналисты не понимают в фигурном катании абсолютно ничего. Это было из серии: дай мы хоть что-нибудь скажем», - приводит слова Дмитрия «СЭ».

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева. За ней расположилась Трусова, а тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира Щербакова. Призерки турнира, который проходил с 24 по 26 декабря, квалифицировались на Олимпиаду в Пекине.

Следующим крупным соревнованием будет европейское первенство, запланированное в эстонском Таллине с 10 по 12 января 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уткин: как же уродски поступили с ТуктамышевойМеняла любовников: Губерниев сравнил Туктамышеву с Екатериной IIРоднина мгновенно ответила на слова Рудковской про Тутберидзе
Зарема в телеграме, Губерниев с «коньяком для Бузовой» и неискренний Дзюба. Мастера хайпа-2021
Спортивный 2021 год был бы не таким ярким, если бы его не раскрашивали своими высказываниями популярные спикеры. Мы выбрали тройку самых острых на язык. Причем возглавила наш рейтинг дама – супруга босса «Спартака» Леонида Федуна.
Гонка в небо — время Большунова! На «Тур де Ски»-2021/22 русский суперлыжник может установить рекорд
Во вторник 28 декабря в Швейцарии начинается крупнейшая лыжная многодневка «Тур де Ски». Она завершится 4 января традиционным подъемом на жуткую итальянскую гору Альпе-де-Чермис.
Мощные трансферы «Спартака» и ответ Евсеева Журовой про Мальдивы в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости недели в картинках.
«Да какая я звезда?» Никита Гусев — о подвиге Пхенчхана, Олимпиаде без НХЛ и камбэке в СКА
Есть Мичков и русский характер, но этого маловато будет. Выводы из матча Россия — Швеция
В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею россияне проиграли «Тре Крунур» - 3:6, оставив двоякое впечатление от своей игры.
У Мичкова залетало всё, у наших вратарей — увы, тоже… Как Россия начала МЧМ с поражения от Швеции
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде сборная России уступила шведам со счетом 3:6, провалив игру в неравных составах.
«Компенсация» за Туктамышеву? А что за анекдот с Муравьевой? В заявке сборной России на Евро нахимичили
Исполком ФФККР утвердил список фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Таллине с 12 по 16 января. Если никто из команды не провалится на ЧЕ, этот состав поедет затем и в Пекин на Олимпийский игры.
«Повторяй себе: я — Гладиатор!» Шесть шагов к полному отказу от спиртного на Новый год
Отказаться от алкоголя на Новый год не так сложно, как кажется, говорит психолог Виталий Кашлаев. Наградой за воздержание станут нормальное самочувствие, здоровая голова и чувство морального превосходства над «слабаками, которые пали перед соблазнами плоти».
Восемь с половиной золотых медалей. Олимпийский прогноз для сборной России #1
За 40 дней до открытия зимней Олимпиады «Плеймейкер» составил прогноз на количество российских золотых медалей. Причем прогноз уникальный - подробный и при этом не окончательный. В оставшееся до Игр время он будет меняться в зависимости от текущих событий.
Лишь бы Аскаров не подкачал! Российская молодежка начинает МЧМ с матча против грозных шведов
Открывать молодежной чемпионат мира сборной России выпало с одним из фаворитов. Шведы наряду с нашей командой идут в числе претендентов на медали с равными шансами, выше котируются только две североамериканские сборные – Канады и США.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика