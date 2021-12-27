Ягудин ответил на критику Щербаковой и Трусовой от американского журналиста: Зависть - это плохо

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на критику американского журналиста Дэвида Лиса в адрес фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой после выступлений на чемпионате России. Репортер обвинил спортсменок в употреблении запрещенных препаратов.

«Американским журналистам, канадским журналистам надо понять, что зависть - это очень плохое чувство. Надо не говорить, а работать», - приводит слова Ягудина «Чемпионат».

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева. За ней расположилась Трусова, а тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира Щербакова. Призерки турнира, который проходил с 24 по 26 декабря, квалифицировались на Олимпиаду в Пекине.

Следующим крупным соревнованием будет европейское первенство, запланированное в эстонском Таллине с 10 по 12 января 2022 года.