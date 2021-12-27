Жулин - о критике Трусовой и Щербаковой: Дебилизм процветает!

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на критику американского журналиста Дэвида Лиса в адрес фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой после выступлений на чемпионате России. Репортер обвинил спортсменок в употреблении запрещенных препаратов.

«Я бы посоветовал этому горе-корреспонденту использовать те же лекарства для своих мозгов. Может тогда они у него начнут немножко лучше работать. Дебилизм процветает! Слов нет», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева. За ней расположилась Трусова, а тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира Щербакова. Призерки турнира, который проходил с 24 по 26 декабря, квалифицировались на Олимпиаду в Пекине.

Следующим крупным соревнованием будет европейское первенство, запланированное в эстонском Таллине с 10 по 12 января 2022 года.