Журова считает необоснованными обвинения американского журналиста в адрес Трусовой и Щербаковой

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на критику американского журналиста Дэвида Лиса в адрес фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой после выступлений на чемпионате России. Репортер обвинил спортсменок в употреблении запрещенных препаратов.

«В спорте, как и в любом другом виде спорта, помимо физического состояния, огромную роль играет психология. В фигурном катании это особенно заметно - человек выходит на лед с одним настроением, потом может что-то произойти, и он ошибается. Тут не в лекарствах дело, тут дело в том, что девушки собрались», - приводит слова Журовой «Газета.ру».

Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева. За ней расположилась Трусова, а тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира Щербакова. Призерки турнира, который проходил с 24 по 26 декабря, квалифицировались на Олимпиаду в Пекине.

Следующим крупным соревнованием будет европейское первенство, запланированное в эстонском Таллине с 10 по 12 января 2022 года.