Фигуристка Степанова рассказала про свои проблемы перед началом сезона

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду вместе с Иваном Букиным, рассказала о проблемах перед стартом сезона, оценив влияние коронавируса, который ей пришлось перенести.

«Всё вместе сошлось. Перед началом сезона у меня в очередной раз обострилась травма спины, причем сильно. Даже от мелких движений простреливало порой так, что боль становилось невозможно терпеть. Партнеру оставалось брать меня на руки, выносить со льда в раздевалку, помогать снять конёчки», - приводит слова Степановой RT.

Также фигуристка добавила, что ей третий год подряд помогает справиться с проблемой со спиной врач, работающий в немецкой клинике.

Напомним, что Степанова и Букин стали на прошлой неделе чемпионами России и завоевали право выступать на чемпионате Европы, куда также поедет вторая пара по результатам первенства страны Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а также действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые снялись с произвольного танца на чемпионате России из-за травмы партнера.