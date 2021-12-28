Кондратюк - о победе на чемпионате России: До сих пор не до конца верю

Фигурист Марк Кондратюк Константином Лесиком признался, что до сих пор не может поверить в свою победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Первое, что я могу сказать - я все это еще не осознал, что выиграл. Когда я сюда ехал, я в это не верил и до сих пор не до конца верю», - приводит слова Марка Sport24.

Напомним, что Кондратюк в общей сложности получил за свой прокат в короткой и произвольной программах 284,37 балла. Этот результат помог россиянину отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Добавим, что серебряную медаль первенства России завоевал Михаил Коляда, проигравший лидеру 0,67 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (278,28).