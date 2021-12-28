Соловьева выписали из больницы на реабилитацию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, избиты в Москве после того, как заступился за свою гражданскую супругу, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, выписан из больницы на реабилитацию.

«Сегодня Диму выписали из больницы, ему гораздо лучше. Нужно какое-то время максимально беречь себе и дать организму возможность полностью восстановиться», - приводит слова менеджера спортсмена Елены Болотовой Starhit.

Напомним, что подозреваемые в избиении были задержаны после того, как Сидорова вызвала полицию на место происшествия.

Добавим, что Соловьев не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.