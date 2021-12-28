Марк Кондратюк: По сумме произвольной и короткой программ я обкатал Валиеву

Фигурист Марк Кондратюк признался, что не переживает по поводу меньшей оценки за произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге, чем у Камилы Валиевой.

«Есть один моментик: по сумме баллов я ее обкатал (смеется).Конечно, переживу, что у нее больше баллов за произвольную. Я ее видел, поздравлял абсолютно искренне», - приводит слова Марка Sport24.

Напомним, что Кондратюк победил на чемпионате России. В общей сложности 18-летний спортсмен получил за свой прокат в короткой и произвольной программах 284,37 балла. Этот результат помог россиянину отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине. Серебряную медаль первенства России завоевал Михаил Коляда, проигравший лидеру 0,67 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (278,28).

В свою очередь, Валиева также стала победительницей первенства страны. За ней расположилась Александра Трусова, а тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира Анна Щербакова.