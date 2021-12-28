Плющенко предложил провести контрольный прокат Щербаковой против Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил провести контрольный прокат Анны Щербаковой против Елизаветы Туктамышевой для определения третьей участницы от сборной России на ОИ-2022.
«Может, федерация что-то придумает и сделает какой-то контрольный прокат. Думаю, это ещё неточная история, кто поедет третьим номером - Щербакова или Туктамышева», - приводит слова Плющенко «Чемпионат».
Напомним, что на чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержала Камила Валиева, отобравшись на Олимпиаду в Пекине. За ней расположилась Александра Трусова, которая также завоевала путевку на Игры. Действующая победительница мирового первенства Анна Щербакова стала третьей, а Елизавета Туктамышева заняла лишь седьмую позицию.